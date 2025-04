¡Históricas! Hermanas Lía y Mía Cueva se cuelgan la plata en la Copa del Mundo de Clavados 2025

Llegaron las medallas para México. La mañana de este sábado por fin cayeron las primeras preseas para la delegación mexicana en la Copa del Mundo de Clavados Guadalajara 2025, esto gracias a una histórica y espectacular actuación de las hermanas Lía y Mía Cueva, quienes se subieron al podio y se quedaron con la plata en la modalidad de trampolín de 3 metros sincronizado femenil.

Lía y Mía Cueva, clavadistas mexicanas | X: @COM_Mexico

Con tan solo 14 años de edad, las gemelas Lía y Mía Cuevas, oriundas de Guadalajara, tuvieron una Final que rayó en la perfección y con un puntaje final de 298.08 unidades, la dupla mexicana se quedó con la segunda posición, solamente por debajo de la pareja de China representada por Yiwen Chen y Yani Chang, quienes sumaron 323.79 unidades, apenas 25 por encima de las mexicanas y se quedaron con el oro.

🥈 History made at just 14 years old! 💫

Mia Zazil & Lia Yatzil CUEVA LOBATO claim their first-ever #Diving World Cup medal in the Women’s 3m Synchro, bringing home a stunning silver! 🌍🤩 pic.twitter.com/8e7IJ7Xbmh

— World Aquatics (@WorldAquatics) April 5, 2025