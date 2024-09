Julio César Chávez afirma que no habrá un boxeador de su talla

No hay duda de que el boxeo mexicano es un semillero de talento puro a nivel mundial, en esta ocasión Julio César Chávez destacó que solo hay una leyenda que ha salido de México.

El multicampeón azteca habló del Canelo Álvarez, a unos días del combate que sostendrá contra Edgar Berlanga en Las Vegas, y no dudo en determinar hasta dónde podrá llegar o si ya está formado como leyenda.

“Hay que dejar que termine su carrera, va a ser una leyenda, él va ser una leyenda. Y desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente”, resaltó para ESPN.

Chávez señaló que aún le falta ganarse a la afición: “Desafortunadamente, yo creo que ustedes lo viven, tiene a un México dividido, a unos que lo quieren, a otros que no lo quieren. Y con todo respeto eso no pasaba conmigo, bendito sea Dios”.

Finalmente, el oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, afirmó que lamentablemente el boxeo no volverá a ver a un pugilista de su talla.

“Dios le da a cada quien su don. Yo, la verdad, me siento tranquilo con lo que hice, lógicamente me hubiera gustado hacer más. Pero con todo respeto, no les va a tocar ver a otro cabrón como yo, que llegue a 90 peleas invicto, que llegue 15 años sin perder una sola pelea”, sentenció.

