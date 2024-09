Julio César Chávez presenta su nuevo reality show, 'Los Chávez'

Esta tarde fue presentado el reality show "Los Chávez", el cual promete revelar la vida íntima del Gran Campeón Mexicano, Julio César Chávez, junto a su familia: su esposa Myriam Chávez, y sus hijos Christian, Nicole, Julio César Jr., y Omar Chávez.

Durante la presentación, Julio César Chávez habló con RÉCORD y otros medios, a quienes reveló el motivo por el cual aceptó hacer este programa: "[La intención de la serie es] que conozcan al otro Julio César Chávez, porque todos conocen la vida del boxeador, conocen mis derrotas y mis victorias, pero no conocen la otra parte del ser humano, del Chávez que también tiene sus virtudes y sus defectos", dijo.

El César del Boxeo aseguró que el reality mostrará su faceta más genuina y sin filtros: "Ahí ustedes me van a ver sin filtros; con mis errores; mis aciertos, mis mentadas de madre; enojado o a veces llorando porque así soy".

Ahora si ya podran saber lo que pasa en mi familia.

Esperen el reality que tanto me pidieron.

“LOS CHAVEZ” Utaaaaaa ya no hay vuelta atras.

Esperenlo por @disneyplusla

.

.

.#HAYTIRO #METELECAMPEON #TEAMCHAVEZ #LOSCHAVEZ #REALITY pic.twitter.com/S0lljvsTrB — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 10, 2024

Chávez también adelantó que este reality es solo el comienzo de varios proyectos importantes: "Este reality es solamente el principio de lo que puede venir después. Hay muchos proyectos muy buenos que en su momento se les va a dar a conocer, ahorita no puedo decirlo porque me 'salo'".

RÉCORD solicitó a Chávez si podía dedicarle unas palabras al Julio del pasado, a lo que el Gran Campeón se dirigió a sí mismo con un emotivo mensaje: "Yo le diría a ese Julio que gracias, gracias por salir de esa maldita enfermedad. Yo le diría al pinche Julio, ese cabrón que se creía el mejor del mundo, que no aceptaba consejos, que no aceptaba nada, que si no consigue un programa de recuperación no sería el Julio que es ahora."

Emotivas palabras de Julio César Chávez en la presentación de la serie que retratará su vida abajo del ring: “Yo le diría al pinche Julio ese cabrón, que si no consigue un programa de recuperación no sería el Julio que es ahora”. @myt_guzman pic.twitter.com/JHXVwY2eph — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 5, 2024

La serie "Los Chávez" podrá disfrutarse por Disney Plus a partir del próximo 11 de septiembre, mientras que en la televisión abierta será transmitida por Azteca 7 y su estreno se llevará a cabo el 14 de septiembre después de la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Edgar Berlanga.

