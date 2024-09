¿Se retira? Crawford apunta a no volver a boxear si no se enfrenta a 'Canelo' Álvarez

Terence Crawford tiene claro su próximo objetivo en el boxeo: enfrentar a Saúl 'Canelo' Álvarez. El boxeador, conocido por su dominio en varias divisiones y recientemente coronado como campeón superwelter de la AMB tras vencer a Israil Madrimov, está decidido a aumentar tanto su legado deportivo como su cuenta bancaria.

Según declaraciones de Eddie Hearn, promotor de Crawford, las perspectivas de futuras peleas del boxeador parecen limitadas si no incluyen a Canelo Álvarez.

"No creo que Crawford vuelva a pelear a menos que sea contra Canelo Álvarez. No habrá peleas con Vergil Ortiz, ni revanchas con Madrimov. Definitivamente, no peleará con Boots. Entonces, ¿contra quién vas a pelear?", señaló Hearn en KO Artist Sports.

El desafío principal parece ser el costo de negociación, con una demanda de 150 millones de dólares para asegurar el enfrentamiento. Crawford está consciente de la dificultad que esto implica, pero está determinado a asegurar una pelea que no solo lo emocione, sino que también sea financieramente gratificante.

"Hasta que pueda conseguir esa pelea con Canelo, no creo que vuelva a pelear", agregó Hearn, subrayando la prioridad de Crawford por enfrentar al mexicano para así asegurar su legado y sus finanzas en el boxeo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó la séptima! Osiris Machado gana medalla de bronce en Lanzamiento de Disco en París 2024