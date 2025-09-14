Christian 'Chispa' Medina noqueó a Yoshiki Takei y se coronó como campeón de peso gallo en la OMB

El boxeo mexicano volvió a brillar en tierras extranjeras gracias a Christian “Chispa” Medina, quien se proclamó campeón de peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras noquear al japonés Yoshiki Takei en el cuarto asalto, arrebatándole además su condición de invicto.

La hazaña ocurrió en la Arena IG de Nagoya, Japón, donde el pugilista tapatío ofreció una actuación contundente que sorprendió a propios y extraños. Desde el primer round, Medina dio un aviso de lo que vendría al mandar a la lona a Takei con un potente derechazo. Aunque el local logró reincorporarse, el mexicano fue tomando confianza y dominando el combate.

Imágenes de la pelea entre Medina y Takei | @PabloLemusN

El desenlace llegó en el cuarto episodio, cuando al minuto 1:21 Chispa conectó una serie de golpes sólidos que dejaron sin respuesta al japonés. Ante la superioridad del mexicano y el visible deterioro físico de Takei, el réferi decidió detener la pelea para evitar mayores daños.

Medina celebra su campeonato | @PabloLemusN

Con esta victoria, Medina no solo se convirtió en campeón mundial, sino que también escribió una página memorable para el boxeo nacional al conquistar un título en suelo nipón.

“Muchas gracias a toda la gente que siempre me ha apoyado, la verdad que esto es un sueño que siempre había anhelado y se cumplió. Soy campeón, también muchas gracias a mi empresa Bxstrs. Hay Chispa para rato”, expresó Medina tras terminar la pelea

