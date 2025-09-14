Hija del Canelo 'felicita' a Terence Crawford tras su victoria

El boxeador estadounidense Terence Crawford hizo historia al vencer a Saúl 'Canelo' Álvarez por decisión unánime, convirtiéndose en el nuevo Campeón Indiscutible de Peso Supermediano.

La pelea, una de las más esperadas del año, estuvo llena de emoción y respeto mutuo entre ambos pugilistas. Tras el combate, Canelo y Crawford se dedicaron elogios, demostrando la grandeza que los caracteriza dentro y fuera del ring.

El nuevo campeón | AP

La hija del Canelo se robó los reflectores

Más allá del resultado, quien conmovió a los aficionados fue Mía Ener Álvarez, la hija menor del Canelo. La pequeña se acercó al nuevo campeón para felicitarlo con un gesto lleno de ternura.

Las cámaras captaron el momento en que Mía ‘chocó los cinco’ con Terence Crawford, ganándose rápidamente la admiración y los corazones del público.

La conmovedora imagen | @mauriciovr4

Canelo Álvarez y su legado

Aunque el mexicano no logró defender su título, su carrera sigue siendo una de las más exitosas en la historia del boxeo. Con múltiples campeonatos en distintas divisiones, el Canelo es considerado un referente del deporte y un ejemplo de disciplina para futuras generaciones.

Derrota | AP