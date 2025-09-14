Óscar de la Hoya se burla de Canelo tras la derrota ante Crawford: "Se los dije"

La enemistad se aviva después de la derrota del Canelo frente a Crawford, misma que aprovechó de la Hoya para mostrar su desprecio al mexicano

De La Hoya se burló del Canelo Álvarez
Marcos Olvera García
14 de Septiembre de 2025

Los problemas entre Óscar de La Hoya y Saúl 'Canelo' Álvarez siguen vivos y, después de su caída ante Terence Crawford, el exboxeador y ahora promotor, no perdió la oportunidad para burlarse del mexicano tras su derrota en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

De La Hoya, mediante un video en su cuenta de Instagram, salió provocando al Canelo desde su vestimenta (donde usa una playera con la leyenda "Eat More Meat", recordando una polémica que vivió el pugilista mexicano) y se burló tras perder por decisión frente al estadounidense.

 

 

"Se los dije idiotas... ¿Qué acaban de ver? Yo solo hablo de los hechos", comentó de La Hoya sobre la derrota del Canelo

Recordemos que Óscar de La Hoya fue representante de Saúl Álvarez por más de una década, aunque terminaron por romper relación por problemas personales, mismos que siguen vivos hasta la fecha.

Imágenes del Crawford vs Canelo | AP

