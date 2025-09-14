Naoya Inoue derrota a Murodjon Akhmadaliev y retiene títulos indiscutibles de peso supergallo

El japonés Naoya Inoue volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores libra por libra del mundo, al vencer por decisión unánime a Murodjon Akhmadaliev en Nagoya, Japón. Con este resultado, el “Monstruo” defendió con éxito sus títulos indiscutibles de peso supergallo y extendió su invicto a 31 victorias (27 por nocaut).

Dos jueces calificaron el combate 118-110 y uno más 117-111, todos a favor de Inoue, quien dominó a su rival desde los primeros asaltos con velocidad, precisión y un jab implacable. Tras la victoria, confirmó que regresará al ring el 27 de diciembre en Riad, Arabia Saudita, donde se espera enfrente al mexicano invicto David Picasso.

El japonés logró vencer a su rival en turno | AP

El dominio de Inoue sobre Akhmadaliev

A lo largo de los 12 asaltos, Inoue mostró un boxeo impecable, limitando el ataque de Akhmadaliev con un jab de izquierda constante y combinaciones certeras al cuerpo y a la cabeza. El uzbeko intentó conectar su poderosa derecha, pero rara vez encontró espacios ante la velocidad y movilidad del japonés.

El combate reflejó la diferencia de niveles: mientras Inoue conectaba con precisión y se movía con soltura alrededor del ring, Akhmadaliev se veía frustrado y con dificultades para imponer su estilo. Para los últimos asaltos, la hinchazón en el rostro del uzbeko contrastaba con la solidez de un Inoue prácticamente ileso, que incluso retó a su oponente a atacarlo.

Momento de la decisión | AP

Christian Medina sorprende y conquista título mundial gallo de la OMB

En la cartelera preliminar, el mexicano Christian Medina protagonizó la gran sorpresa de la noche al noquear en el cuarto asalto a Yoshiki Takei, arrebatándole el título mundial de peso gallo de la OMB. Desde el primer round, Medina mandó a la lona a su rival con un potente derechazo que marcó el rumbo de la pelea.

Con gran confianza y agresividad, Medina arrinconó a Takei en el cuarto episodio y desató una serie de uppercuts que obligaron al árbitro Ramón Peña a detener el combate. Con este triunfo, Medina mejoró su récord a 26-4 (19 KOs) y se consolidó como nuevo campeón del mundo.

Medina fue otro de los ganadores de la noche | AP