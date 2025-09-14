¡Llorones! Crawford tunde a fans del Canelo Álvarez tras victoria: “Se van llorando”

El estadounidense se fue con la victoria y como campeón indiscutido de Las Vegas

Ramiro Pérez Vásquez
14 de Septiembre de 2025

Terence ‘Bud’ Crawford se llevó un triunfo inesperado sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en Las Vegas, para apoderarse de los cuatro cinturones del tapatío y convertirse en campeón indiscutido de los supermedianos.

El estadounidense no especuló y fue directamente sobre el mexicano y logró efectuar golpes certeros que dejaron ver mal a su rival y finalmente se quedó con la decisión unánime de los jueces para convertirse en la sorpresa.

Sin embargo, no solo se fue con el orgullo de la victoria y se encargó de dejar un mensaje a los fans del mexicano y especialmente para sus fans: “Sé que muchos de ustedes se van a ir llorando a casa”.

¿Habrá revancha?

Sin nada aún oficial ambos boxeadores quedaron abiertos para reencontrarse nuevamente sobre el ring; sin embargo, con el paso del tiempo se determinará qué sucederá entre los boxeadores.

¿Cómo fue la victoria de Terence Crawford?

Crawford sorprendió a propios y extraños debido a su contundencia en el ataque y hacer frente al Canelo Álvarez que pocos rivales anteriormente se habían atrevido, incluso con golpes certeros sobre el rostro del oponente.

El estadounidense se llevó las cartulinas a favor en una decisión unánime por parte de los jueces en donde la polémica no se hizo presente y se finalizó con un ganador firme en Las Vegas.
 

