¡Llorones! Crawford tunde a fans del Canelo Álvarez tras victoria: “Se van llorando”

Terence ‘Bud’ Crawford se llevó un triunfo inesperado sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en Las Vegas, para apoderarse de los cuatro cinturones del tapatío y convertirse en campeón indiscutido de los supermedianos.

El estadounidense no especuló y fue directamente sobre el mexicano y logró efectuar golpes certeros que dejaron ver mal a su rival y finalmente se quedó con la decisión unánime de los jueces para convertirse en la sorpresa.

Sin embargo, no solo se fue con el orgullo de la victoria y se encargó de dejar un mensaje a los fans del mexicano y especialmente para sus fans: “Sé que muchos de ustedes se van a ir llorando a casa”.

¿Habrá revancha?

Sin nada aún oficial ambos boxeadores quedaron abiertos para reencontrarse nuevamente sobre el ring; sin embargo, con el paso del tiempo se determinará qué sucederá entre los boxeadores.

¿Cómo fue la victoria de Terence Crawford?

Crawford sorprendió a propios y extraños debido a su contundencia en el ataque y hacer frente al Canelo Álvarez que pocos rivales anteriormente se habían atrevido, incluso con golpes certeros sobre el rostro del oponente.

El estadounidense se llevó las cartulinas a favor en una decisión unánime por parte de los jueces en donde la polémica no se hizo presente y se finalizó con un ganador firme en Las Vegas.



