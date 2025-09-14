¡Lo sabía! Faitelson revive polémica con Canelo Álvarez: “Terence Crawford es el número uno”

Tras la derrota de Saúl ‘Canelo’ Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas, David Faitelson revivió una entrevista que le realizó al mexicano hace seis años cuando exponía que Crawford era el número y ponía al tapatío en el tercer puesto.

Canelo Álvarez l AP

Un diálogo en la que participó Eddy Reinoso y el propio Canelo, el periodista ya aseguraba cual era su top tres en ese momento y ahora lo expuso en su red oficial de X.

“Dentro de mi más humilde punto de vista, yo creo que Terence Crawford es el número uno, Lomachenko es el número dos y el número tres sería Saúl ‘Canelo’ Álvarez”, resaltó

Faitelson resaltaba que su comparativa no estaba basada en logros sino en presencia boxística: “Para mi el mejor libra por libra es el boxeador más dotado en cuestión técnica, en cuestión física”.

Faitelson l CAPTURA

Cayó el campeón

Después de varios combates Saúl Álvarez volvió a caer dentro del ring, el mexicano fue sorprendido por Terence Crawford quien no vaciló y terminó por recetar golpes que terminaron impactando directo sobre la humanidad del entonces reinante.

Crawford campeón indiscutido

El tapatío terminó cediendo sus cuatro cinturones de los supermedianos para que el estadounidense quien debutaba en esa categoría se hiciera de los cetros además de un título especial dado por el organismo.



Derrota del Canelo l AP