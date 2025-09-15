Fey rompe el silencio tras no poder cantar el Himno Nacional en pelea del Canelo

La pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez no solo estuvo marcada por la derrota del campeón mexicano, sino también por la polémica ausencia del Himno Nacional Mexicano en la transmisión oficial. Netflix, dueño de los derechos, decidió impedir la interpretación en vivo, aunque la cantante Fey, encargada de entonarlo, sí lo hizo en el camerino acompañada del boxeador y su equipo.

Fey habló después del combate

Tras el encuentro, Fey se pronunció en sus redes sociales sobre la polémica y dejó claro el orgullo de representar a México, aunque no pudo cantar el himno en el ring.

"Nada nos detiene, ¡mexicanos con orgullo! Eres nuestro campeón Canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México", escribió la cantante.

La cantante mexicana | Captura de pantalla

El himno en el camerino del Canelo

Pese a que millones de espectadores no pudieron escuchar el Himno Nacional en la transmisión oficial, Fey cumplió con la tradición en un momento íntimo junto a Álvarez y su equipo. El video de esa interpretación en el camerino se volvió viral en redes sociales, donde los fanáticos aplaudieron el gesto de la artista.

Polémica por la decisión de Netflix

La ausencia del himno en la ceremonia previa generó indignación entre aficionados mexicanos. Muchos consideran que la transmisión perdió un elemento fundamental del protocolo en peleas de boxeo con representantes nacionales.