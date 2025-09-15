Sergio 'Checo' Pérez mandó mensaje a 'Canelo' Álvarez tras su derrota contra Crawford

Entre grandes se reconocen. La reciente derrota de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Terence Crawford no borra el legado del tapatío en el boxeo internacional y en el deporte mexicano. Así lo sabe Sergio 'Checo' Pérez, piloto de Fórmula 1, que le mandó recientemente un mensaje a su compatriota.

Si alguien sabe lo que es sobreponerse a las derrotas es el ahora piloto de Cadillac. Por ello, no dudó en aprovechar las redes sociales para compartirle a su compatriota lo orgulloso que se siente de él y la manera en que ha asumido la derrota.

Canelo perdió ante Crawford el sábado pasado | AP

El mensaje de Saúl 'Canelo' Álvarez y la respuesta de Checo Pérez

Por medio de su cuenta de Instagram, Canelo expresó su agradecimiento a su equipo y aseguró que aprenderá después de esta derrota. "Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje".

"Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años", y añadió que se siente tranquilo porque tiene el respaldo de su familia. "Ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme".

El piloto y el boxerador siempre han tenido buena relación | MEXSPORT

Las respuestas no tardaron en llegar, pero una de las que más trascendió fue la de Pérez Mendoza, quien dijo sentirse orgulloso de su compatriota. "Bravo Canelo! Que manera de comportarte, como todo un profesional! Muy orgulloso de ti!", respondió Checo a la publicación de Canelo.

Así respondió Checo a la publicación de Canelo | CAPTURA