Julio César Chávez Jr. habló tras la derrota de Canelo frente a Crawford: "Físicamente estaba disminuido"

El pasado sábado, Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentó a Terence Crawford, perdiendo por decisión unánime después de los rounds estipulados para este combate, perdiendo así la racha de seis victorias consecutivas del mexicano.

Después de la derrota, una de las reacciones más polémicas ha sido la de Julio César Chávez Jr., exboxeador que (mediante sus redes sociales) aseguró que el gran problema de Canelo frente a 'Bud' Crawford fue que, físicamente, el mexicano estaba disminuido.

"Creo que Canelo físicamente estaba disminuido, me dio la impresión que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar la potencia y su capacidad de reacción. "Espero y deseo que en la revancha se desquite y gane la pelea"", comentó Chávez Jr.

Se espera que Canelo, ya sea a finales de este año o en 2026, pueda tener la revancha frente a Crawford, o busque un nuevo rival, todo apunta a que Benavidez podría ser el siguiente en la lista del mexicano.

¿Cuándo pelearon Chávez Jr. y Canelo Álvarez?

En 2017, por las celebraciones del 5 de mayo, la T-Mobile Arena fue testigo de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. misma que termino siendo para el oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Álvarez, que solo tenía una derrota en su récord, venció al Hijo de la Leyenda por decisión unánime, unos meses después, Canelo enfrentaría a Gennady Golovkin, pelea que terminaría en empate.

