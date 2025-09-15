Terence Crawford minimiza a Canelo Álvarez: "no pegó tan fuerte como esperaba"

Terence Crawford tuvo una cita con la historia y derrotó a Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas. El mexicano nunca pudo encontrar su mejor versión y terminó por conectar menos golpes que el estadounidense, por lo que ‘Bud’ lanzó una serie de comentarios, en los que minimizó la pegada del jalisciense.

"No pegó tan fuerte como yo esperaba. Él es técnico, definitivamente, pero he sido golpeado más fuerte. En una pelea real, Mean Machine (Egidijus Kavaliauskas en 2019) me golpeó más fuerte que Canelo para ser honesto", comentó en conferencia de prensa.

La pelea | AP

De igual forma, el nuevo Campeón Indiscutido de Peso Supermediano agregó que Canelo lo respetó en todo el combate. Para Crawford, la estrategia del mexicano fue contraproducente, razón por la que nunca pudo dar sus mejores golpes en el cuadrilátero.

"Creo que él estaba tratando de ser competitivo, pero respeta mi poder y respeta mi habilidad boxística y esas cosas. Y creo que fue frustrante para él que la mayoría de sus grandes golpes los estaba bloqueando y contragolpeando", sentenció el estadounidense.

La pelea | AP

No es la primera opinión de sus golpes

La opinión de Terence Crawford sobre la pegada del Canelo no es la primera, ya que dos rivales también agregaron comentarios similares. El primero fue Jaime Munguía, quien destacó que la pegada Saúl es normal, nada del otro mundo.

Mientras que el cubano, William Scull, relató algo similar hace un par de meses. "No era algo que te asuste, es una leyenda, pero no tiene gran potencia, no tiene un poder que te pueda demoler".

Terence Crawford | AP