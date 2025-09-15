¡Tajante! Empleado del Manchester City perdió su empleo tras ser visto con la playera del Man United

El Manchester City se colocó en el centro de la polémica después de que un empleado del Etihad Stadium fuera despedido tras aparecer con una camiseta del Manchester United durante el día del Derbi de Manchester.

La situación salió a la luz cuando un usuario en X publicó una fotografía del trabajador vistiendo la camiseta de los “Red Devils” en instalaciones del estadio. La publicación se volvió viral en cuestión de horas y derivó en la decisión del club de cesar al empleado.

Man City goleó al United en el Derby | AP

Lejos de generar apoyo, la medida provocó indignación en gran parte de los aficionados al futbol, quienes consideraron desproporcionado que alguien perdiera su empleo por una cuestión meramente de gustos deportivos. Las críticas hacia la directiva del City inundaron las redes sociales, señalando que se trataba de un castigo excesivo por un hecho trivial.

La controversia escaló todavía más cuando el propio aficionado que denunció al trabajador y compartió la imagen recibió una oleada de reclamos e insultos, lo que lo llevó a eliminar su cuenta.

