Jesús Gallardo festeja el Día de la Independencia con gran disfraz

El futbolista mexicano Jesús Gallardo, actual jugador del Toluca, sorprendió a sus seguidores este 15 de septiembre, Día de la Independencia de México, con un creativo y patriótico disfraz que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

Durante su día de descanso con los Diablos Rojos, el lateral decidió unirse a la conmemoración de las fiestas patrias caracterizándose como Miguel Hidalgo y Costilla, el llamado “Padre de la Patria”. En la fotografía que compartió, Gallardo aparece sosteniendo la bandera de México, vestido con una camisa blanca, un moño tricolor y una peluca muy característica: con cabello a los costados y la parte superior completamente descubierta, simulando la clásica imagen de Hidalgo.

La publicación generó múltiples reacciones entre los aficionados y compañeros de equipo, quienes destacaron el buen humor del jugador. Incluso el Toluca FC se sumó a la celebración compartiendo la imagen con la frase: “Miguel GALLARDO y Costilla”, haciendo un ingenioso juego de palabras con el apellido del futbolista.

El gesto de Gallardo no solo mostró su sentido del humor, sino también su orgullo por las tradiciones mexicanas en una de las fechas más importantes del calendario nacional. Su original forma de festejar el Grito de Independencia reforzó la conexión con la afición y dejó claro que, además de su talento en la cancha, también sabe divertirse y rendir homenaje a la historia de México.