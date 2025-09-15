¿Ex de la Miss Universo? Así fue el romance de Kevin Álvarez con Fátima Bosch

Fátima Bosch Fernández es la nueva Miss Universo México 2025, la tabasqueña se convirtió en la reina de la belleza para representar a la República Mexicana en el certamen intencionalidad que se celebrará en noviembre en Tailandia.

La ahora Miss Universos tuvo una relación con el futbolistas de las Águilas del América Kevin Álvarez, el elemento azulcrema en 2023 dio a conocer el fin de la relación a través de una emisión en Twitch que entonces aparecía junto Lichnovsky y Miguel Layún.

Así confirmó la separación

Dentro de la conversación Álvarez fue presionado y terminó diciendo que se encontraba soltero, incluso Lichnovsky se animó a resaltar que la chica era mucho para el futbolista diciendo: “Fátima era un niña bien”.

El tema fue difícil para el jugador que incluso pidió que siguieran hablando del América con un clara mirada y semblante, pasando de más a menos.

Números en el AP2025

Kevin Álvarez por ahora se encuentra, hasta al momento sin una relación oficial, ha visto en cinco de ocho juegos, dos ellos como titular, que ha tenido el América en el Apertura 2025 con acumulación de 206 minutos diputados

Álvarez fue tomado en cuenta por André Jardine en el juego ante Barcos de Juárez, Tijuana, Necaxa, Tigres y Atlas, dejando su mejor presentación ante los Rojinegros.



