¡Se burla del América! Dani Flow manda polémico mensaje tras victoria de Chivas en el Clásico

Las Chivas Rayadas del Guadalajara sorprendieron a propios y extraños con una victoria categórica ante las Águilas del América en la octava fecha del Apertura 2025, duelo que fue disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras el encuentro las burlas no se hicieron esperar después de tiempo en que el cuadro rojiblanco no lograba un triunfo ante el acérrimo rival y uno de ellos fue Dani Flow, reconocido aficionado a las Chivas.

Dani Flow l CAPTURA

El cantante dedicó una composición musical al cuadro capitalino y así empezó su tema: “Tu sabes que puedo ver épocas y lo que tu quieras pero un mexicano como le hicimos a las aguiluchas le dimos un martillazo”.

Este espectáculo fue presentado por Dani Flow en un evento como parte del 25 aniversario de la barra del Club Deportivo Guadalajara llamada ‘La Irreverente’ donde se dieron cita varios espectadores y el cantante fue el protagonista con su jersey del equipo.

Chivas l IMAGO7

Triunfo importante

Las Chivas hicieron la gesta en el Estadio Ciudad de los Deportes gracias a los goles de Roberto Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González para impulsar una victoria que terminó sentenciada 2-1 con el tanto del descuento por parte de Alejandro Zendejas en los últimos minutos.

¿Roberto Alvarado lesionado?

Sin embargo, la mala noticia en el partido fue la salida por lesión de Roberto Alvarado, el ‘Piojo’ terminó por llevarse una torcedura del tobillo tras pisar mal sobre el césped, esa situación lo ha puesto en duda para el duelo reprogramado ante Tigres.



América l IMAGO7