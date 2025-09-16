Hijo de André Marín le dedica emotivo mensaje a un año de su fallecimiento

2024 fue un año doloroso para el periodismo deportivo en cuanto a pérdidas de alguno de sus miembros se refiere; en específico para TUDN, pues en mayo el narrador Paco Villa perdió la vida y en septiembre, André Marín se unió a esta desafortunada lista. Un año después de su muerte, su hijo ha recordado con mucho cariño al ex miembro de Fox Sports con emotivo mensaje en redes.

Homenaje a Marín en cancha de Rayados | MexSport

"¡Te amamos con el alma!"

Tras haber luchado con algunos problemas fuertes de salud, André Marín finalmente falleció el 16 de septiembre de 2024, dejando a su esposa y a sus hijos; sin embargo, desde aquella triste fecha para la familia, su hijo mayor ha tenido un crecimiento personal y profesional con la ayuda de algunos amigos de su padre como David Faitelson.

En la cuenta de X que habitualmente usaba su papá, André Marín Jr. ha escrito unas emotivas líneas para conmemorar la memoria del periodista.

"Hoy hace un año que nos despedimos de ti, pero nos acompañas en cada momento. Tu recuerdo nos impulsa, nos motiva a seguir adelante y a dar lo mejor de nosotros cada día, porque ese fue el ejemplo que nos diste hasta el final", son parte de las palabras que se pueden leer en el post, mismo que termina con la frase: "¡Te amamos con el alma!"

Publicación de Marín Jr. | Captura

Recuerdo nostálgico

Las respuestas para el hijo de uno de los periodistas más recordados en México no se hicieron esperar, pues con tan solo unas horas de haber sido publicado, el mensaje ya cuenta con comentarios de apoyo para quien se ha mantenido en la memoria del espectador debido a que David Faitelson prometió llevarlo con él para apoyar su carrera.

El actual comentarista de TUDN fue uno de los personajes más afectados con la partida de André, por lo que en muchas de sus publicaciones recordó que le gustaría seguir apoyando al hijo de su amigo, promesa con la que ha cumplido, llevándolo a eventos importantes para que aprenda aún más cosas de las que pudo aprender en compañía de su padre.

El hijo de André Marín buscará continuar con su legado | MexSport