El director del FBI, Kash Patel, acaparó miradas durante su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado en Washington, no solo por sus declaraciones sobre el caso Epstein, sino por un detalle peculiar en su vestimenta: una corbata roja con rayas amarillas alusiva al Liverpool, equipo de la Premier League. El propio Patel compartió en redes sociales una fotografía con un mensaje que indica que eligió vestirse con "su corbata de la suerte", dejando claro que la elección no fue casual.

Tuit de Patel mostrando con orgullo su decisión | Captura

Interesante vestimenta en el capitolio

Mientras respondía a preguntas sobre la investigación de Jeffrey Epstein, las cámaras no solo se enfocaron en sus palabras, sino también en la corbata que portaba. En un contexto solemne y cargado de tensión política, el guiño futbolero sorprendió a periodistas y aficionados.

El eslogan "You’ll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo), inmortalizado por la afición de Anfield, se convirtió en el detalle curioso de una audiencia que, de otro modo, habría estado marcada únicamente por la controversia.

Patel compareciendo con su peculiar vestimenta | AP

Un detalle inesperado

En sus declaraciones, Patel insistió en que no existe "información creíble" en los archivos del FBI que vincule a Jeffrey Epstein con una red de tráfico de mujeres para terceros, lo que ha generado fuertes críticas tanto de demócratas como de sectores cercanos a Donald Trump. Además, enfrenta cuestionamientos por las purgas internas en la agencia y demandas por presunta "represalia política" contra exagentes.

También se ha cuestionado a Patel acerca del reciente asesinato de Charlie Kirk, ya que tan solo momentos después de la situación, el director del FBI fue visto en una cena. Además, el sujeto que apunta a ser el culpable del homicidio ha quedado liberado bastante rápido, generando aún más dudas.

El Liverpool presente en el capitolio | AP