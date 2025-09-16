Kash Patel sorprende en el Senado con una corbata del Liverpool durante su comparecencia

El director del FBI ha declarado que la elección fue totalmente suya con motivos de 'suerte' en su comparecencia

Patel llamó la atención con el detalle en su vestimenta
Patel llamó la atención con el detalle en su vestimenta | Captura
Mauricio Díaz Valdivia
16 de Septiembre de 2025

El director del FBI, Kash Patel, acaparó miradas durante su comparecencia ante el Comité Judicial del Senado en Washington, no solo por sus declaraciones sobre el caso Epstein, sino por un detalle peculiar en su vestimenta: una corbata roja con rayas amarillas alusiva al Liverpool, equipo de la Premier League. El propio Patel compartió en redes sociales una fotografía con un mensaje que indica que eligió vestirse con "su corbata de la suerte", dejando claro que la elección no fue casual.

Tuit de Patel mostrando con orgullo su decisión | Captura

Interesante vestimenta en el capitolio

Mientras respondía a preguntas sobre la investigación de Jeffrey Epstein, las cámaras no solo se enfocaron en sus palabras, sino también en la corbata que portaba. En un contexto solemne y cargado de tensión política, el guiño futbolero sorprendió a periodistas y aficionados.

El eslogan "You’ll Never Walk Alone" (Nunca caminarás solo), inmortalizado por la afición de Anfield, se convirtió en el detalle curioso de una audiencia que, de otro modo, habría estado marcada únicamente por la controversia.

Patel compareciendo con su peculiar vestimenta | AP

Un detalle inesperado

En sus declaraciones, Patel insistió en que no existe "información creíble" en los archivos del FBI que vincule a Jeffrey Epstein con una red de tráfico de mujeres para terceros, lo que ha generado fuertes críticas tanto de demócratas como de sectores cercanos a Donald Trump. Además, enfrenta cuestionamientos por las purgas internas en la agencia y demandas por presunta "represalia política" contra exagentes.

También se ha cuestionado a Patel acerca del reciente asesinato de Charlie Kirk, ya que tan solo momentos después de la situación, el director del FBI fue visto en una cena. Además, el sujeto que apunta a ser el culpable del homicidio ha quedado liberado bastante rápido, generando aún más dudas.

El Liverpool presente en el capitolio | AP

TE PUEDE INTERESAR

El día que la ‘Hormiga’ González acompañó a Ramoncito

Empelotados | 16/09/2025

El día que la ‘Hormiga’ González acompañó a Ramón Morales en un partido de Chivas
Sergio Canales y Oliver Torres 'se olvidan' de la Liga MX y aparecen en partido de NFL

Empelotados | 16/09/2025

Sergio Canales y Oliver Torres 'se olvidan' de la Liga MX y aparecen en partido de NFL
Dani Flow manda polémico mensaje

Empelotados | 16/09/2025

¡Se burla del América! Dani Flow manda polémico mensaje tras victoria de Chivas en el Clásico
Te recomendamos
TNT Sports anuncia fichaje desde ESPN para la UEFA Champions League
Tendencias
Entretenimiento

LO ÚLTIMO

 