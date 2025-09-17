¡Otra vez en TV! Fox México regresa a televisión de paga

La cadena anunció la nueva forma de ver sus contenidos además del streaming

Álex Martínez
17 de Septiembre de 2025

Fox anunció su regreso a la televisión de paga en México y será a través de Megacable. Mediante un comunicado oficial, la cadena hizo oficial la nueva forma de ver su programación, la cual destaca por sus contenidos como la Champions League y Premier League.

“El regreso de FOX a la televisión de paga en México marca un momento clave para los aficionados al deporte. Gracias a nuestra alianza con Megacable, podemos llevar una oferta deportiva sin precedentes a millones de hogares en el país”, declaró Luis Maldonado, Director Ejecutivo de programación y Marketing de FOX México.

¿Qué transmite Fox en México? 

Fox llegó a México con Tubi y también con una alianza con Caliente TV, plataformas en la que actualmente transmiten su contenido, con partidos de la Premier League, Champions League, Liga MX, Liga MX Femenil, Coppa Italia, Ligue 1, entre otros.

Con esta noticia, los usuarios tendrán una nueva forma de ver la programación de Fox, lo que generó reacciones divididas, entre los que se alegran por ver el contenido en televisión y los que están en contra de que sea por Megacable.

Fox amplía proyección 

La cadena crece su terreno para ampliar sus audiencias en el país, con distintas ligas y deportes para ofrecer. Ahora, también se expanden a la televisión de paga después de su inicio con el streaming.

