José Ramón Fernández asegura que Rayados le ganaría a la Selección Mexicana

El periodista deportivo destacó la calidad de la plantilla del conjunto regiomontano

David Torrijos Alcántara
17 de Septiembre de 2025

Rayados de Monterrey ha armado una plantilla de alta calidad y ahora incorporará a un jugador más que fortalecerá todavía más al equipo. Se trata de Anthony Martial, francés que ha tenido experiencia en clubes importantes de Europa, como Manchester United o Sevilla.

IMAGO7

¿Qué dijo José Ramón Fernández sobre Rayados? 

La conversación se ha centrado en la fuerte plantilla que tiene Domenec Torrent, y uno de los expertos, José Ramón Fernández, aseguró que actualmente Rayados de Monterrey le ganaría a la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre.

“En este momento, si tú enfrentas a la Selección Nacional con el Monterrey, gana el Monterrey, así de fácil”, dijo José Ramón Fernández en programa de ESPN, mientras debatía sobre la actualidad del futbol mexicano con las grandes contrataciones.

IMAGO7

¿Qué figuras tiene Rayados en su plantilla? 

El equipo regiomontano tiene estrellas como Sergio Ramos, Sergio Canales, entre otras figuras que destacaron en el futbol europeo. Ahora, con Martial, el plantel de Torrent se hace todavía más peligroso, y uno de los candidatos naturales.

Con esta nueva incorporación, Rayados reafirma su proyecto ambicioso de competir no solo en la Liga MX, sino también en el plano internacional, donde buscarán consolidarse como un club referente de la región y demostrar que su plantilla está a la altura de cualquier selección o equipo de élite.

IMAGO7

