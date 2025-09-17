Wolfsburg felicita a México por la Independencia y recibe respuesta del hijo de AMLO

Con motivo del Día de la Independencia de México, diferentes equipos deportivos enviaron felicitaciones al país. Entre ellos, el VfL Wolfsburg, club de la Bundesliga de Alemania, el cual publicó un mensaje en su cuenta oficial en español que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

“¡Feliz Día de la Independencia! Te TQM, México”, compartió el club alemán junto a una imagen con platillos típicos de las fiestas patrias.

Felicitaron al país | CAPTURA

Lo que generó más ruido fue la respuesta de José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien comentó, "Gracias por la felicitación, Wolfsburg, pero ¿no sería mejor que también empezaran a contratar futbolistas mexicanos en sus filas?”.

Wolfsburg exhibe a José Ramón López Beltrán

Lejos de ignorar el comentario, el Wolfsburg contestó directamente exhibiendo la ignorancia del político en su equipo pues, revelaron ya cuentan con lazos con México e incluso tienen un mexicano en sus categorías inferiores con miras a seguir ascendiendo.

“Hola, José Ramón. ¡Estamos en eso! Queremos mucho a México y creemos en sus jóvenes talentos. Estefano García forma parte de nuestra categoría sub-16, además de 124 niñas de Puebla que participan en nuestro proyecto Strong Her”, replicó el club.

Respondieron al político | CAPTURA

Aunque actualmente el primer equipo no cuenta con jugadores mexicanos, el Wolfsburg sí ha tenido vínculos con futbolistas de nuestro país o con raíces mexicanas, Adrián Goransch y Ulysses Llanez estuvieron vinculados con el equipo en el pasado, además, Diego Weinert y Sebastián Ramírez, jóvenes con ascendencia mexicana que también han militado en las categorías juveniles.