¿Tanto esperar para eso? Los mejores memes de Chivas vs Tigres

El rebaño y los felinos disputaron el duelo pendiente de la Jornada 1

¿Tanto esperar para eso? Los mejores memes de Chivas vs Tigres
¿Tanto esperar para eso? Los mejores memes de Chivas vs Tigres | ESPECIAL
REDACCIÓN RÉCORD
17 de Septiembre de 2025

Contra todo pronóstico por el mal clima, el duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 entre las Chivas y los Tigres, se llevó a cabo, concluyendo en un desastroso 0-0.

Ambos equipos intentaron ir al frente, pero las piernas no fueron suficientes para los 22 jugadores que venían de disputar partidos importantes el pasado fin de semana, por lo que el cansancio fue evidente.

Tras el empate y la inundación del estadio, las redes sociales no dejaron pasar oportunidad y estos fueron los mejores memes que dejó el partido pendiente entre Chivas y Universitarios.

 

TE PUEDE INTERESAR

Salen a la luz 'picantes' fotos de seleccionados nacionales con mujeres

Selección Mexicana | 17/09/2025

Salen a la luz 'picantes' fotos de seleccionados nacionales con mujeres
Sergio Ramos y Keylor Navas se reencuentran en México fuera de las canchas y al ritmo de la música

Empelotados | 17/09/2025

Sergio Ramos y Keylor Navas se reencuentran en México fuera de las canchas y al ritmo de la música
Redford ha perdido la vida este 16 de septiembre

Empelotados | 16/09/2025

Robert Redford y su legado deportivo: del béisbol al golf en la gran pantalla
Te recomendamos
‘Pensaba que era una persona difícil’ Diego Reyes sobre el día que conoció a Carlos Vela
Futbol
Liga MX
Chivas
Tigres UANL

LO ÚLTIMO

 