¿Tanto esperar para eso? Los mejores memes de Chivas vs Tigres

Contra todo pronóstico por el mal clima, el duelo correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 entre las Chivas y los Tigres, se llevó a cabo, concluyendo en un desastroso 0-0.

Ambos equipos intentaron ir al frente, pero las piernas no fueron suficientes para los 22 jugadores que venían de disputar partidos importantes el pasado fin de semana, por lo que el cansancio fue evidente.

Tras el empate y la inundación del estadio, las redes sociales no dejaron pasar oportunidad y estos fueron los mejores memes que dejó el partido pendiente entre Chivas y Universitarios.