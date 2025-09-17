Elaine Haro, exintegrante de La Casa de los Famosos México, confiesa quien es su jugador favorito

La actriz Elaine Haro, quien fue expulsada de La Casa de los Famosos México 2025 el pasado domingo 14 de septiembre, sigue dando de qué hablar tras su salida del reality. Durante una reciente dinámica, la también cantante confesó su predilección por dos futbolistas protagonistas de la Liga MX.

Quedó fuera del reality | x

Aunque reconoció no ser seguidora del futbol, Elaine Haro aseguró que a partir de ahora apoyará al América, principalmente por Kevin Álvarez, “A partir de ahora, con mi camisa del América, me voy a meter más al futbol. Kevin creo que está bastante carita. Un cafecito, no, mucho éxito”, comentó en tono de broma la exhabitante de La Casa de los Famosos México.

Por otra parte, tras la victoria de Chivas 2-1 sobre el América en el pasado Clásico Nacional, Elaine también elogió al juvenil rojiblanco Armando 'Hormiga' González, quien anotó el segundo gol del Rebaño.

Asegura que ahora seguirá al América | X

Dinámica con jugadores del Clásico

En otro reto, Elaine tuvo que elegir entre Israel Reyes, Brian Rodríguez y Kevin Álvarez, decidiendo a quién besaba, bateaba y con quién se casaba. Lo mismo tuvo que hacer con los futbolistas rojiblancos sin embargo, fue con Fernando González, Armando González y Alan Mozo.

En el caso de los futbolistas rojiblancos, la actriz reveló que “Bateo al 'Oso', con la 'Hormiga' me caso, porque metió buen gol, y beso a Alan Mozo”.

Alvarez es su favorito | IMAGO7

En cuanto al los jugadores azulcremas Haro confesó que, con Israel Reyes: “Me caso contigo, nunca he tenido una cita que cante”, con Brian Rodríguez: “Estás muy guapo, pero creo que te voy a tener que batear, porque si no, no sería coherente con Kevin”. Finalmente, como se esperaba, con Kevin Álvarez: “Me beso a Kevin”, confesó con TUDN.