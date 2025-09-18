Cardi B anuncia que espera un hijo junto a Stefon Diggs, receptor de Patriots

La rapera ganadora del Grammy, Cardi B, sorprendió a sus seguidores al anunciar que esperaba su cuarto hijo. La noticia se dio durante una entrevista con Gayle King en CBS Morning, donde también reveló que el padre del bebé es Stefon Diggs, receptor abierto de los New England Patriots, para quien será su primer hijo.

“Me sentí muy fuerte, me sentí muy poderosa por todo este trabajo, pero lo hice mientras estaba creando un bebé”, declaró la cantante durante la conversación.

La rapera | @imcardib

Stefon Diggs y sus números en los Patriots

El receptor abierto debutó con los New England Patriots en la presente temporada de la NFL y registró 89 yardas en sus primeros dos partidos. Diggs atrapó un total de 10 pases, consolidándose como una de las piezas clave en el esquema ofensivo del equipo.

Un momento especial para Cardi B y Stefon Diggs

El anuncio del embarazo marcó un momento histórico en la vida de la pareja. Para Cardi B representó la llegada de su cuarto hijo, mientras que para Stefon Diggs significó la emoción de convertirse en padre por primera vez. La noticia rápidamente generó tendencia en redes sociales, combinando el mundo de la música y el del deporte profesional en una historia que acaparó la atención de los fanáticos de ambos.

El receptor | AP