Querido excomentarista de Televisa Deportes revela diferencias con Javier Alarcón: "Me corrió del Mundial"

El exreportero de TUDN, César Martínez, contó una anécdota poco conocida sobre su paso por Televisa, cuando durante la cobertura del Mundial de Sudáfrica 2010 fue retirado de la justa en pleno torneo por decisión de Javier Alarcón.

César Martínez, exreportero de TUDN | X

En entrevista con W Deportes, Martínez relató que, tras participar como comentarista en el duelo de cuartos de final entre Uruguay y Ghana, entregó un reportaje de color que no convenció a su jefe de entonces.

“No le gustó a Javier Alarcón el reportaje de color de ese partido. Termina siendo una gran transmisión (Uruguay vs Ghana), sin embargo, el reportaje de color, a juicio de mi jefe en ese entonces, quedó flojito, no estuvo a la altura de lo que había sido el partido”, explicó.

Al regresar a la redacción, recibió la orden directa de volver a México antes de que concluyera el Mundial:

Alarcón era la cabeza de Televisa Deportes en 2010 | MEXSPORT

“Cuando regreso a la redacción me dice: ‘¿sabes qué?, te regresas a México’”, recordó Martínez.

El periodista cumplió la instrucción sin más explicaciones y dejó Sudáfrica pese a que aún restaban un par de semanas de competencia.

Años más tarde, tanto Martínez como Alarcón dejaron las filas de Televisa, aunque por motivos ajenos a este incidente.