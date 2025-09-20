Alfredo Adame se 'pelea' con querido comentarista de Fox Sports: "Eres un fracasado nadaqueveriento"

El polémico actor Alfredo Adame volvió a ser tendencia en redes sociales tras la difusión de un clip donde se enfrenta verbalmente con el comentarista de Fox Sports, Alex Blanco, durante la más reciente edición de su podcast Alexpuesto.

Alfredo Adame, polémico actor mexicano |

En el video, Blanco cuestiona algunos aspectos de la trayectoria del actor, afirmando:

"Alfredo Adame, yo creo que muchas de las cosas que dices me parecen mentiras; no creo que seas cinta negra, creo que eras muy buen actor pero no el mejor ni que hayas tenido muchas novelas exitosas, respeto tu trayectoria, pero también respétate tú Alfredo y déjanos a los demás convivir".

La respuesta de Adame no se hizo esperar y, fiel a su estilo directo y confrontativo, lanzó fuertes palabras contra el periodista deportivo:

"Alex, lo que tengo que decirte es que respeto también tu opinión, pero eres un ignorante que no sabes nada de mí, que no tienes la manera de comprobar si soy o no soy cinta negra o si tengo una rentadora de jets privados y esa es normalmente la forma de enmascarar las mediocridades de un individuo que es prácticamente un fracasado que nadie lo conoce, en pocas palabras un 'nadaqueveriento' y un desquehacerado".

Alex Blanco y Alfredo Adame |

Todo fue parte de un juego

Aunque el clip se viralizó rápidamente, dando la impresión de un nuevo pleito en la ya extensa lista de Adame, lo cierto es que el intercambio de palabras fue parte de una dinámica planeada.

El actor fue invitado especial al episodio número 100 del podcast de Blanco, y ambos participaron en una dinámica inspirada en el formato de La Casa de los Famosos, donde los invitados deben "posicionarse" ante los otros con argumentos fuertes. Tras el cruce de declaraciones, ambos rieron y continuaron la charla con normalidad.

Alex Blanco celebra 100 episodios de su podcast |