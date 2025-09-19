‘¡Abrazo hasta el cielo, socio!’ Antonio Nelli recuerda Mario Castillejos

Definitivamente, una de las herramientas que más dejaron de qué hablar en los últimos días fue la inteligencia artificial y su simulador para unir a dos personas en una foto, siendo Antonio Nelli quien regaló uno de los retratos más emotivos.

@Antonio_Nelli

Recuerda a su maestro

El comentarista ‘Toño’ Nelli, publicó en sus redes sociales una foto con la ayuda de la inteligencia artificial, en ella se puede ver a Nelli abrazando a Mario Castillejos, haciendo honor en su aniversario luctuoso, acompañado de unas emotivas palabras.

“Entendí que solo muere quien se olvida. Por eso te recordaremos siempre. ¡Abrazo hasta el cielo, socio!”, se lee en la publicación del narrador de TUDN.

Buenos compañeros de trabajo

Antonio Nelli y Mario Castillejos son recordados por ser las voces de los juegos de los Tigres, además de salir juntos en múltiples programas, siendo uno de los dúos más emblemáticos de la televisión deportiva.

Desde su fallecimiento, Toño Nelli siempre habló de la gran ausencia que significó la partida de Mario, tachándolo de ser un ‘valuarte’ de todos los programa en los que compartían, así como asegurara que la partida de su ‘socio’, es uno de los vacíos que jamas se podrán llenar.

Antonio Nelli y Mario Castillejos en su primer programa | @Antonio_Nelli