¿Vestidor roto en Azteca? Luis García revienta a compañero de transmisiones

Las polémicas entre personalidades de televisión en redes sociales siguen llegando. En esta ocasión, el exfutbolista y comentarista Luis García protagonizó una dura discusión con su compañero Omar Villarreal ‘Villa Villa’, luego de debatir sobre la alineación del Tri rumbo a la próxima Copa del Mundo.

La controversia inició después de que Villarreal destacara la actuación del joven mexicano Rodrigo Huescas, quien dio una asistencia con el Copenhague en Champions League, frente al Bayer Leverkusen. Para el reportero, el rendimiento del lateral debería colocarlo como titular en la Selección por encima de Jorge Sánchez, algo que chocó con la opinión de García.

Hubo una discusión en redes | imago7

“Pero mi Dr. García dice que no hay manera que Huescas le quite el puesto a Jorge Sánchez en la Copa del Mundo.... póngase abusado doctoooor!!”, escribió Villarreal en redes sociales.

La respuesta de Luis García no se hizo esperar, minimizando la asistencia de Huescas y elevando el tono de la discusión. Incluso, llegó a tachar a su compañero de “porrista barato” y aseguró que no volvería a trabajar con él.

"Asistencia de gol!! Que le pongan su nombre y apellido al estadio!!!" ironizó el exfutbolista "Eres lo más triste con lo cual he convivido en el ambiente de la pelota. No me vuelvo a sentar en la misma mesa que tú!!! Porrista barato!!! Ridículo mayúsculo!!!", arremetió García.

Se lanzó contra su compañero | IMAGO7

El debate: Rodrigo Huescas vs. Jorge Sánchez

La polémica refleja el dilema actual en el futbol mexicano, apostar por la juventud o mantener la experiencia. Rodrigo Huescas suma 51 partidos, con el conjunto danés en donde suma 3 goles y 6 asistencias. Con el Tri, suma también una asistencia en su último encuentro.

Jorge Sánchez por su parte tiene 40 partidos en el mismo lapso de tiempo sumando 1 gol y 3 asistencias en Liga MX. Con la Selección acumula 2 goles y 1 asistencia en 50 juegos más que el joven canterano cementero.

Los números muestran que Huescas atraviesa un buen momento en Europa, mientras Sánchez conserva la confianza de los técnicos en Selección.

Hay debate sobre la posición | MEXSPORT