“Ruso” Zamogilny se quiebra al recordar su llegada a México: "Viví en un cuartito abajo de una escalera y me deportaron"

El exjugador se consolidó en la Liga MX y posteriormente en TUDN

Álex Martínez
18 de Septiembre de 2025

Damián “Ruso” Zamogilny es uno de esos jugadores cuya historia va más allá de lo que pasó en la cancha. Su llegada a México estuvo marcada por la incertidumbre, la resistencia y la fe en un sueño que parecía imposible: el de llegar a la Liga MX.

En 2003, recién arribado a Querétaro, vivió durante seis meses en un cuartito debajo de una escalera. Apenas tenía lo necesario, pero no perdía la ilusión. Al año siguiente, en 2004, la realidad lo golpeó: fue deportado. Sin embargo, no se rindió. Pasó tres años sin equipo, probándose en nueve clubes distintos sin lograr un contrato.

El propio Zamogilny lo recuerda con crudeza:

“Yo viví 6 meses en un cuartito abajo de una escalera en Querétaro en 2003. Me deportaron en el 2004. Estuve 3 años sin equipo. Me probé (si no cuento mal) en 9 clubes que no me contrataron… Otro cabrón se hubiera ido al instante. Y al país lo vas queriendo de a poco”.

El recorrido en México

Su esfuerzo rindió frutos en 2006, cuando los Halcones de Querétaro le dieron la primera oportunidad profesional en territorio mexicano. A partir de ahí, su carrera fue en ascenso:

  • 2006/07 – Halcones (México) → Puebla.

  • 2008/09 – Puebla → Tecos UAG, en una transferencia valuada en 2 millones de euros, con una carta tasada en 850 mil €.

  • 2011/12 – Tecos → Atlas, con valor de 1,3 millones €.

  • 2012/13 – Atlas → Irapuato (cesión, 800 mil €).

  • 2013/14 – Regresó a Atlas, cerrando ahí su trayectoria profesional antes de retirarse en enero de 2014.

En total, defendió camisetas con peso en la Liga MX como Puebla, Tecos y Atlas, además de vivir la experiencia del ascenso con Irapuato.

