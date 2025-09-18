¡Otro otaku en Chivas! Luis Romo sorprende con nueva pasión

Chivas no solo da de qué hablar por su desempeño en la Liga MX, sino también por las pasiones que comparten sus jugadores fuera del terreno de juego. Esta vez, Luis Romo sorprendió a sus seguidores al mostrar públicamente su gusto por el anime japonés.

Todo comenzó con Armando “Hormiga” González, joven atacante rojiblanco que se ha ganado la atención de la afición con sus peculiares festejos inspirados en Naruto. Su celebración en el Clásico Nacional ante América, tras marcar el 2-0, desató conversación en redes sociales al relacionarse directamente con señales propias de la popular serie japonesa.

Sus festejos no pasaron desapercibidos | imago7

Ahora, parece que ese entusiasmo ha contagiado a Luis Romo, quien recientemente compartió una historia en redes sociales junto a su esposa en el cine, disfrutando de la nueva película de Demon Slayer: El castillo infinito, producción que ha roto récords de taquilla a nivel mundial.

La imagen fue acompañada por la frase: “Ya te hice otaku mi amor, te amo”, con lo que el mediocampista de Chivas confirmó su fanatismo por la cultura japonesa, uniéndose así a la tendencia otaku que crece dentro del plantel.

Hoy en día, el término otaku se utiliza para describir a una persona apasionada por el anime, manga y videojuegos. Y en este contexto, Romo no dudó en mostrar que también forma parte de esta comunidad, generando reacciones positivas entre los aficionados que comparten el mismo interés.

El anime gana terreno en la Liga MX

El gusto por el anime dentro del fútbol mexicano se ha vuelto cada vez más evidente, y Chivas parece ser el equipo que más refleja esta tendencia. Con figuras como la “Hormiga” González y ahora Luis Romo, el Rebaño Sagrado no solo destaca por su fútbol, sino también por acercarse a nuevas generaciones de aficionados a través de la cultura japonesa.

Demostró su nueva pasión | IMAGO7