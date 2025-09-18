Álvaro Morales llama "mediocre" a Desiree Monsivais; ella explota y lo pone en su lugar

El polémico comentarista deportivo Álvaro Morales volvió a ser tendencia en redes sociales tras protagonizar un nuevo enfrentamiento en ESPN, esta vez con la exfutbolista Desiree Monsiváis, quien no dudó en responderle y dejar clara su postura.

Durante la mesa de análisis del empate entre Chivas y Tigres en el Estadio Akron, Morales criticó duramente a sus compañeros de programa al señalar que eran “mediocres” por considerar aceptable el empate del Rebaño ante los rojiblancos.

Criticó a sus compañeros | IMAGO7

La respuesta de Monsiváis

La exfutbolsita no tardó en responder, aunque más allá de responder a la situación del partido de Chivas, Monsiváis respondió al comentario ofensivo del conductor. “A mí me molesta que me digas mediocre, yo no soy mediocre. No me juzgues por una declaración de un análisis correcto y pulcro de lo que vi en el partido para decirme que soy mediocre”, expresó la histórica goleadora mexicana.

Le respondió al conductor | IMAGO7

Lejos de retractarse, Álvaro Morales mantuvo su postura y continuó criticando a los analistas que defendieron a Chivas, mientras que Monsiváis optó por no seguir con la discusión y cerró el tema.

Este nuevo enfrentamiento reavivó la polémica alrededor del conductor, quien constantemente genera debate, sin embargo, también se dice que está viviendo sus últimos momentos en la televisora pues no habría renovado contrato tras diciembre.