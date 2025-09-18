¡Cosas del GOAT! Lionel Messi firma autógrafo en un semáforo

El fenómeno de Lionel Messi impacta en distintos lados del mundo, y en Estados Unidos no es la excepción. A través de redes sociales se le ha visto en distintas situaciones mientras atiende a los aficionados que le piden fotos o autógrafos en la calle.

AP

Messi firma autógrafo en las calles

En esta última ocasión, un aficionado se lo encontró en las calles de Miami y aprovechó un semáforo en rojo para pedirle un autógrafo. El argentino se detuvo y le firmó su playera para darle una fuerte alegría en su día.

Los aficionados aplaudieron la actitud de Messi por tomarse el tiempo en situaciones fuera de lo común, ya que se trata de un futbolista muy aclamado no solo en Estados Unidos, sino que internacionalmente también, pues lo admiran por sus logros en el deporte.

AP

Los gestos de Messi con aficionados

Desde su etapa en Barcelona, Lionel Messi fue captado en múltiples momentos en los que atiende a los aficionados desde su auto, incluso algunos en los que pierde la paciencia por las constantes grabaciones de los que estaban alrededor.

Con gestos como este, el capitán del Inter de Miami refuerza la cercanía que mantiene con sus seguidores, confirmando por qué es considerado no solo una leyenda del futbol, sino también un ídolo con impacto cultural que trasciende fronteras.

AP