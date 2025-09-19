Anthony Martial se lleva susto por alerta sísmica en presentación como jugador de Rayados

Anthony Martial vivió un día especial en su carrera al ser presentado oficialmente como nuevo jugador de Rayados de Monterrey. Durante la conferencia ocurrió un momento que en principio causó susto, pero después generó risas.

¿Por qué se activó la alarma en los celulares?

Cada 19 de septiembre se realiza un simulacro, como prevención en caso de algún sismo. Es precisamente en esta fecha, debido a que en 1985 un terremoto sacudió al país. Posteriormente, en 2017, México volvió a vivir una tragedia de este tipo.

Este año, el Gobierno de México activó notificaciones en los dispositivos móviles de la población para alertar sobre un sismo. Para el simulacro, la alarma sonó en los celulares y generó sustos para varias personas.

EL SUSTITO DE LA PRESENTACIÓN DE MARTIAL 😅



Durante la conferencia de prensa donde el nuevo refuerzo rayado se estaba presentando en sociedad, a Antonio Noriega le sonó la alerta sísmica en su teléfono 😂



Las reacciones no tienen desperdicio 😝#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/e0libSnJBY — La Octava Sports (@laoctavasports) September 19, 2025

Martial y su reacción a la alerta del simulacro

En plena presentación de Anthony Martial como nuevo jugador de Rayados, la alarma sonó en los celulares de los presentes. En un inicio, el francés se mostró confundido, pero después pudieron reírse de la situación.

Al final, el incidente quedó solo como una anécdota curiosa que acompañó la llegada de Martial a la Liga MX, en un día histórico tanto para el club como para la afición que espera con ilusión verlo brillar en la cancha con la camiseta de Rayados.

