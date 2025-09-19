¡Inesperado! Jugador regala playera al creer estar expulsado, VAR anula la roja y la pide de regreso

El futbol es tan impredecible en algunas ocasiones que a los mismos protagonistas les llega a suceder momentos bastante ‘extraños’, situación que ocurrió en la liga de Rusia, en el duelo entre Zenit vs Ajmat.

Ajmat de Rusia | X

Regaló playera y la terminó pidiendo de vuelta

Todo ocurrió en el duelo de la Jornada 4 de la Liga Premier de Rusia, cuando el árbitro central decidió expulsar al jugador, Nader Ghandri del Ajmat, esto tras una presunta falta fuerte.

Tras la decisión del arbitro y entre su molestia, el jugador se dirigió a las gradas bastante furioso y antes de entrar al túnel lanzó su playera a un pequeño fanático como obsequio. Lo insólito llegó segundos después, ya que el silbante decidió echar para atrás la roja y llamó de regreso a Nader Ghandri.

Ante su regreso y con las indumentarias limitadas, el futbolista tuvo que pedir de regreso su playera a la grada, acto que desconcertó a muchos fanáticos, pero al final terminaron por devolverla.

Rusya’da Nader Ghandri faul yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart yedi.



Futbolcu, formasını taraftara hediye edip sahadan çıktığı esnada VAR incelemesi sonucu kartı iptal edilip oyuna geri döndü.



Oyuncu, taraftardan formayı geri aldı. pic.twitter.com/lEwP56Yhx5 — BRİEFLY (@BrieflyHaber) September 18, 2025

Al final del duelo y pese a la derrota ante el Zenit, el jugador del Ajmat devolvió la playera al joven seguidor, ganándose los aplausos de toda la tribuna, incluyen a la afición del equipo local.

