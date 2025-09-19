¡Inesperado! Jugador regala playera al creer estar expulsado, VAR anula la roja y la pide de regreso

El futbol de Rusia vivió un momento insólito y lleno de confusión luego de que el árbitro tardará en reaccionar

Nader Ghandri del Ajmat
Nader Ghandri del Ajmat | CAPTURA DE PANTALLA
REDACCIÓN RÉCORD
19 de Septiembre de 2025

El futbol es tan impredecible en algunas ocasiones que a los mismos protagonistas les llega a  suceder momentos bastante ‘extraños’, situación que ocurrió en la liga de Rusia, en el duelo entre Zenit vs Ajmat.

Ajmat de Rusia | X

Regaló playera y la terminó pidiendo de vuelta

Todo ocurrió en el duelo de la Jornada 4 de la Liga Premier de Rusia, cuando el árbitro central decidió expulsar al jugador, Nader Ghandri del Ajmat, esto tras una presunta falta fuerte.

Tras la decisión del arbitro y entre su molestia, el jugador se dirigió a las gradas bastante furioso y antes de entrar al túnel lanzó su playera a un pequeño fanático como obsequio. Lo insólito llegó segundos después, ya que el silbante decidió echar para atrás la roja y llamó de regreso a Nader Ghandri.

Ante su regreso y con las indumentarias limitadas, el futbolista tuvo que pedir de regreso su playera a la grada, acto que desconcertó a muchos fanáticos, pero al final terminaron por devolverla.

Al final del duelo y pese a la derrota ante el Zenit, el jugador del Ajmat devolvió la playera al joven seguidor, ganándose los aplausos de toda la tribuna, incluyen a la afición del equipo local.

CAPTURA DE PANTALLA

TE PUEDE INTERESAR

Barcelona confirma su sede en Champions League para partido ante PSG

Internacionales | 19/09/2025

Barcelona confirma su sede en Champions League para partido ante PSG
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Brentford? EN VIVO

Futbol Internacional | 19/09/2025

Premier League: ¿Cuándo y dónde ver el Fulham vs Brentford?
Xabi Alonso empatiza con Diego Simeone tras el incidente en Anfield: 'Hace tiempo se salió de las manos

Internacionales | 19/09/2025

Xabi Alonso empatiza con Diego Simeone tras el incidente en Anfield: 'Hace tiempo se salió de las manos'
Te recomendamos
Serie A: ¿Cuándo y dónde ver a Santiago Giménez en Udinese vs AC Milan?
Futbol

LO ÚLTIMO

 