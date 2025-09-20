La fiebre mundialista en México comienza a hacerse presente, aunque quizá no de la manera esperada, ya que unas personas fueron arrestadas por intentar robar las primeras decoraciones en las zonas aledañas al estadio de Monterrey.

CAPTURA DE PANTALLA

Lo robó porque 'se veía caro’

El Estadio BBVA será una de las sedes en las que se jugarán algunos partidos en México por lo que su decoración comenzó hace algunos días. Poco después de que concluyeran de adornar en las zonas aledañas al estadio, una pareja fue vista robando parte de estos artefactos; colgando un balón gigante en la parte del techo de su vehículo para posteriormente salir huyendo.

La persona identificada como Daniel ‘N’, confesó haber robado el balón ya que este se veía de mucho valor y pensó en venderlo, aunque al final unas personas cercanas a los hechos lo reportaron y este fue detenido, mientras que de la mujer que lo acompañaba no se tienen registros por ahora.

CAPTURA DE PANTALLA

La recuperación del balón que adornaba las calles cercanas al ahora Estadio BBVA pero que en el Mundial se llamará Estadio Monterrey, se llevó a cabo de manera rápida y efectiva gracias al evidente objeto gigante colgando del auto.

La Copa del Mundo 2026 dará inicio el próximo jueves 11 de junio, pero la ciudad regiomontana verá acción hasta el 14 del mismo mes. Para fortuna de la nación, la casa de Rayados tendrá dos partidos de repechaje a inicios del 2026.