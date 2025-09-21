¿Y esto? Alana Flores se olvida de Sebastián Cáceres y posa con jersey de Rayados

Una de las parejas más mediáticas del año son la creadora de contenido, Alana Flores y el defensor del América, Sebastián Cáceres, quienes volvieron a llamar la atención luego de que la influencer posara con el jersey del rival de su pareja.

Alana Flores con playera de Cáceres I IG: @alanaflores

Corazón dividido

Para todos los seguidores de la streamer, es bien sabido que la originaria de Monterrey era fanática del equipo local, los Rayados, sin embargo, desde que inició su relación con el futbolista uruguayo, Alana lo acompaña a la mayoría de los encuentro y por ende usa los colores de los azulcremas, portando la dorsal ‘4’ de su pareja.

Ahora en el duelo del equipo de sus amores contra el de su pareja, la creadora de contenido si acudió a apoyar a su novio, sin embargo, no dejó a un lado los colores de su preferencia y portó los colores del equipo local.

Alana Flores con jersey de Monterrey I @alanaflores

Luego de que Alana publicó una ‘selfie’ con la playera de los Rayados, muchos de sus seguidores se vieron incrédulos ante lo que estaban viendo, sin embargo, los que la conocen sabían que no se trata de nada fuera de lo normal.

El duelo de los Rayados de Monterrey y las águilas del América, terminó en un vibrante empate a dos. El siguiente destino de los de Copa será recibir en casa al Atlético de San Luis y se espera que como es costumbre, Alana Flores esté ahí para apoyar al charrúa.

Alana y Cáceres I IG:@alanaflores