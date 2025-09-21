Emilio Fernando Alonso reaparece en redes tras superar problemas de salud

Emilio Fernando Alonso, una de las voces más emblemáticas del futbol mexicano, compartió un emotivo mensaje luego de superar los problemas de salud que lo mantuvieron hospitalizado en semanas recientes. El narrador de TUDN reapareció en redes sociales para agradecer el respaldo de familiares, amigos, colegas y médicos durante el proceso.

X: @emilio_alonso69

¿Qué escribió Emilio Fernando Alonso?

A través de su cuenta de X, el histórico comentarista expresó su gratitud por haber salido adelante de un momento complicado en su vida. "Gracias Dios por dejarme salir de este proceso difícil, al apoyo recibido por mi jefe Sergio Jiménez, a mis compañeros y amigos, a los médicos mi Dra corazón Yaneli Gómez guerrero, mi neurólogo Mario Alonso Vanegas, neumóloga Yadira Rdz, nefróloga Edia Zenteno y urólogo Iván Jiménez", escribió.

El mensaje de Emilio Fernando Alonso generó múltiples muestras de cariño en redes sociales, donde sus seguidores celebraron que la recuperación haya sido favorable. El narrador, reconocido por su estilo apasionado y su icónica manera de gritar los goles, también reconoció que la lista de personas a las que debe agradecer es extensa.

X: @emilio_alonso69

"Me gustaría dar los nombres de mis amigos, compañeros, seguidores, pero es larga, a todos de corazón gracias x estar al pendiente mi salud, día con día!! Si Dios lo permite el martes ya estamos de nuevo narrrrrrrraaaandoooo", agregó el experimentado periodista deportivo.

¿Cuándo regresa Emilio Fernando Alonso a narrar?

Con este anuncio, Emilio Fernando Alonso dejó abierta la posibilidad de volver a los micrófonos en los próximos días, lo que entusiasma tanto a sus seguidores como a los aficionados que lo consideran una de las voces más queridas y tradicionales de las transmisiones deportivas en México.

X: @emilio_alonso69