¿Qué te pasó? Captan a 'Mozumbito' Martínez en partido con su nuevo equipo

22 de Septiembre de 2025

Lo que en algún momento parecía que era una historia más de éxito en el futbol mexicano, se ha ido 'diluyendo' con el paso de los años. Román 'Mozumbito' Martínez fue captado en el Estadio Víctor Manuel Reyna calentando en los suplentes de su nuevo equipo, después de su paso por la Liga MX con las Águilas del América.

¿Cuál es el nuevo equipo de 'Mozumbito'?

Se trata de Pioneros Cancún, equipo perteneciente a la Liga Premier MX, actualmente como parte del Grupo 3 de la Serie A del torneo. Las imágenes en las que se pudo captar a Martínez son correspondientes al duelo que su equipo sostuvo en contra de los 'renacidos' Jaguares, en el Estadio Víctor Manuel Reyna en la Jornada 5.

Dicho compromiso terminó 4-2 en favor de los chiapanecos, quienes se mantienen en la posición 12 de las 13 que tiene el grupo. Por su parte, Pioneros, es el quinto lugar de la clasificación. 'Mozumbito' no fue parte de los titulares del encuentro, pero sí entró de cambio, elegido por su actual entrenador Jorge Salas Suárez.

Exáguila en categorías menores

A pesar de ya haber debutado en Liga MX, Román Martínez actualmente vive una etapa en clubes 'formativos'. La división en la que actualmente juega se encuentra un peldaño más abajo que la Liga de Expansión; además, la Liga Premier MX se divide en Serie A con tres grupos (de la cual 'Mozumbito' es parte) y la Serie B, con un solo grupo de diez equipos.

Su registro en la aplicación oficial de la liga lo muestra con el número 9, junto a una estadística de 132 minutos disputados en cuatro encuentros de liga; también ha sido amonestado en una ocasión. La misma app también muestra números con las Águilas, sumando apenas 45 minutos.

