Alberto del Río, 'El Patrón', cambia el ring por la televisión: será parte de La Granja VIP

El luchador mexicano exmiembro de Triple A y WWE se volverá 'estrella de televisión' en las próximos semanas

Alberto del Rio, luchador mexicano y participante de La Granja VIP | X: @ExatlonMx
Álex Martínez
22 de Septiembre de 2025

El luchador mexicano Alberto del Rio, también conocido como “El Patrón”, fue confirmado como uno de los participantes de La Granja VIP, el nuevo reality show de TV Azteca que promete ser el programa estelar de la televisora en los próximos meses.

Alberto del Rio presentado con TV Azteca | X: @ExatlonMx

El exestrella de WWE y figura de la lucha libre mexicana dará un giro a su carrera al incursionar en el mundo del entretenimiento televisivo. Tras su reciente salida de Triple A en julio, Del Rio sorprendió al anunciar este nuevo reto personal.

“Siempre he sido el mejor en todo y en La Granja VIP no va a ser la excepción”, declaró el gladiador.

La presencia de Alberto del Rio lo coloca como una de las personalidades más importantes dentro del proyecto, que reunirá a distintas celebridades en un ambiente rural y lleno de desafíos.

¿Qué es La Granja VIP y cuándo empieza?

La Granja VIP es un reality show de TV Azteca donde un grupo de famosos convivirá y trabajará en un entorno rural sin lujos, enfrentando pruebas físicas, cuidando animales y sembrando cosechas.

El programa se transmitirá por Azteca Uno a partir del 12 de octubre, y se espera que se convierta en uno de los principales atractivos de la programación de fin de año.

Alberto del Rio, luchador mexicano | X: @ExatlonMx

