David Páramo 'revive' la polémica: José Luis 'Parejita' López le robó a su exesposa y es un mantenido

David Páramo, reconocido comunicador, se ha visto envuelto en una nueva polémica en redes sociales, luego de una acalorada discusión con un usuario que se burló de él. Con su estilo directo y sin filtros, Páramo no dudó en responder con una tajante afirmación que involucra al exfutbolista José Luis 'Parejita' López, quien, según el reportero, le robó a su exesposa y vivió a su costa durante años.

Parejita López se ha visto envuelto en una polémica | MEXSPORT

"Pendejo, no tengo ninguna duda: ese wey se comía a mi ex esposa y se chingaba una parte de la muy generosa pensión, 150,000 pesos, ¿cuál es tu duda?" fue la contundente respuesta de Páramo en un intercambio en Twitter que rápidamente llamó la atención de seguidores y medios de comunicación.

Una polémica antigua con Parejita López

Este polémico comentario resucita una historia publicada en 2017 por TV Notas, en la que se revelaba la relación entre José Luis López y Genoveva Tapia, exesposa de Páramo. Según la publicación, López y Tapia mantenían una relación desde 2016, mientras ella seguía recibiendo una pensión mensual de 150 mil pesos del periodista.

Así fue la publicación contra Parejita | CAPTURA

Además, la fuente de TV Notas mencionó que Parejita no trabajaba, aparentemente para evitar darle dinero a su entonces esposa, Erika García, con quien aún estaba casado en ese entonces.

Aunque Páramo ha sido muy vocal respecto a la situación, López nunca se ha manifestado públicamente para aclarar estos rumores, lo que ha generado aún más controversia sobre la verdadera naturaleza de su relación con la exesposa del reportero, quien tampoco ha superado el asunto.

Parejita no se ha expresado sobre lo ocurrido | MEXSPORT