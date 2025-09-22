Nicky Nicole se pronuncia tras la derrota de Lamine Yamal en el Balón de Oro

En una noche que estuvo marcada por las emociones, las sorpresas y las figuras más importantes del fútbol mundial, Nicky Nicole acaparó la atención en redes sociales tras dedicarle un tierno mensaje a Lamine Yamal. El joven jugador no logró quedarse con el Balón de Oro pero sí fue reconocido con el Trofeo Kopa.

La cantante argentina compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al joven delantero del Barcelona, acompañada de un mensaje contundente: “Mi estrella. Te amo”. La imagen se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones entre los fans del fútbol y la música urbana.

Lamine Yamal no ganó el Balón de Oro | AP

Lamine Yamal pierde el Balón de Oro ante Ousmane Dembélé

Durante la ceremonia organizada por la revista France Football, el Balón de Oro 2025 fue entregado a Ousmane Dembélé, una decisión que dividió opiniones entre aficionados, expertos y figuras del medio. Aunque Lamine Yamal partía como uno de los favoritos para alzarse con el galardón, finalmente fue su excompañero del Barcelona quien se llevó el máximo reconocimiento individual del fútbol.

Sin embargo, Yamal no se fue con las manos vacías. El delantero español de apenas 18 años recibió el Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador joven del mundo. Este reconocimiento reafirma el impacto que ha tenido en la temporada, tanto en LaLiga como en competiciones europeas, y lo consolida como una de las mayores promesas del fútbol mundial.

Así fue la publicación de Nicki Nicole | CAPTURA

Nicky Nicole y Lamine Yamal: una relación cada vez más visible

El mensaje de Nicky Nicole no solo reflejó apoyo emocional, sino que también echó más leña al fuego sobre los rumores que vinculan sentimentalmente a la cantante y el futbolista. Hasta ahora, ninguno de los dos había confirmado oficialmente una relación, pero con esta publicación queda clara su vínculo.

La historia compartida tras la gala del Balón de Oro ha sido interpretada por muchos como una confirmación no verbal de su cercanía. “Mi estrella. Te amo” no solo fue una muestra de afecto; también se leyó como un gesto de respaldo ante un momento agridulce para el futbolista.

Perder el Balón de Oro puede ser un golpe emocional, especialmente cuando las expectativas son tan altas. Pero el apoyo público de una figura como Nicky Nicole refuerza el respaldo personal y mediático que tiene Yamal a su corta edad.

A pesar de que perdió contra Dembélé, Lamine recibió el apoyo de su pareja | AP