Balón de Oro 2025: prensa internacional reacciona al galardón de Ousmane Dembélé

La revista France Football le otorgó el Balón de Oro a Ousmane Dembélé, en París, Francia. El futbolista del PSG tuvo una temporada casi perfecta en la que ganó una gran cantidad de trofeos, entre ellos, la primera Champions League del conjunto parisino. La prensa internacional comenzó a sacar sus primeras reacciones tras la victoria del francés.

La victoria del galo | AP

Reacciones de diarios españoles

Diarios ibéricos como MARCA y El Mundo dieron sus primeras declaraciones sobre la victoria del 'Mosquito'. La mayoría de portales españoles mencionaron a Lamine Yamal, quien para muchos -en España- era uno de los favoritos para ganar dicho galardón.

"Ousmane Dembélé convirtió la letra en hecho, tocó lo inesperado después de una carrera transformada en montaña rusa y acarició la pelota dorada que le sitúa como mejor futbolista del mundo por delante del adolescente Lamine Yamal, a punto de romper todos los récords de precocidad, y de su compañero en el PSG, Vitinha", comentó El Mundo.

Diario El Mundo | Captura de pantalla

"Ousmane Dembélé es el nuevo Balón de Oro, el mejor jugador del mundo de la temporada pasada. Era el gran favorito, por delante de Lamine Yamal, y la lógica de los números se ha impuesto. Era el máximo goleador y nadie más que él ha contribuido a ganar a su club, con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, y era el que más títulos había levantado”, se lee en MARCA.

Diario MARCA | Captura de pantalla

Reacciones en Francia

Muy diferente a las reacciones españolas, el país galo se llenó de júbilo por una victoria más de los suyos. La propia revista que entrega el galardón, de la mano de L' Equipe, festejaron la victoria del francés.

"Al llegar a la alfombra roja del Théâtre du Châtelet con gafas de sol, Ousmane Dembélé quizás temía ser deslumbrado por los flashes o el resplandor del Balón de Oro. El gran favorito para la ceremonia, el delantero francés del PSG, tuvo el momento que esperaba al ganar el 69.º Balón de Oro este lunes", comentó L' Equipe.

Diario L' Equipe | Captura de pantalla