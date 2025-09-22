Balón de Oro: Todos los ganadores en la historia del galardón

Desde 1956 se entrega este reconocimiento al mejor jugador de futbol del año

Dembélé ganó el Balón de Oro
Dembélé ganó el Balón de Oro | AP
REDACCIÓN RÉCORD
22 de Septiembre de 2025

Se llevó a cabo la edición número 69 de la entrega de Balón de Oro en este 2025, resultando como ganador, por primera ocasión, el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé.

Este trofeo, que se entrega desde 1956 por iniciativa de la revista especializada France Football, tuvo como primer ganador al inglés del Blackpool Stanley Matthews.

CR7 tiene cinco balones de oro | AP
CR7 tiene cinco balones de oro | AP

El primer jugador que repitió en años consecutivos fue Johan Cruyff del Barcelona en 1973 y 1974. Mientras que el primero que repitió en tres años consecutivos fue el francés Michel Platini con la Juventus de 1983 a 1985.

El máximo ganador de este galardón es el argentino Lionel Messi, con ocho, y que es también el único que lo ha ganado en cuatro ocasiones seguidas, de 2009 a 2012. Y el segundo máximo ganador es el portugués Cristiano Ronaldo con cinco.

Messi tiene ocho balones de oro | AP
Messi tiene ocho balones de oro | AP

MUJERES DE ORO

A partir del 2018, con el auge del futbol femenil, se decidió también hacer la entrega del Balón de Oro a la mejor jugadora del mundo, siendo la noruega Ada Hegerberg la primera galardonada.

La estadounidense Megan Rapinoe fue la segunda ganadora; mientras que la española Alexia Putellas es la actual premiada, repitiendo así lo conseguido en 2021. En 2020 no se entregó Balón de Oro ni en la rama masculina por la emergencia de covid-19.

Aitana ganó su tercer balón de oro | AP
Aitana ganó su tercer balón de oro | AP
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL BALÓN DE ORO
AÑOJUGADOREQUIPO
1956Stanley MatthewsBlackpool
1957Alfredo Di StéfanoReal Madrid
1958Raymond KopaReal Madrid
1959Alfredo Di StéfanoReal Madrid
1960Luis SuárezBarcelona
1961Omar SívoriJuventus
1962Josef MasopustDukla Praga
1963Lev YashinDinamo Moscú
1964Denis LawManchester United
1965EusebioBenfica
1966Bobby CharltonManchester United
1967Florian AlbertFerencvaros
1968George BestManchester United
1969Gianni RiveraMilan
1970Gerd MüllerBayern Munich
1971Johan CruyffAjax
1972Franz BeckenbauerBayern Munich
1973Johan CruyffBarcelona
1974Johan CruyffBarcelona
1975Oleg BlokhinDinamo Kiev
1976Franz BeckenbauerBayern Munich
1977Allan SimonsenBorussia Mönchengladbach
1978Kevin KeeganHamburgo
1979Kevin KeeganHamburgo
1980Karl-Heinz RummenigeBayern Munich
1981Karl-Heinz RummenigeBayern Munich
1982Paolo RossiJuventus
1983Michel PlatiniJuventus
1984Michel PlatiniJuventus
1985Michel PlatiniJuventus
1986Igor BelanovDinamo Kiev
1987Ruud GullitMilan
1988Marco van BastenMilan
1989Marco van BastenMilan
1990Lotthar MatthäusInter de Milán
1991Jean-Pierre PapinOlympique de Marsella
1992Marco van BastenMilan
1993Roberto BaggioJuventus
1994Hristo StoichkovBarcelona
1995George WeahMilan
1996Matthias SammerBorussia Dortmund
1997Ronaldo NazarioInter de Milán
1998Zinedine ZidaneJuventus
1999RivaldoBarcelona
2000Luis FigoReal Madrid
2001Michael OwenLiverpool
2002Ronaldo NazarioReal Madrid
2003Pavel NedvedJuventus
2004Andriy ShevchenkoMilan
2005RonaldinhoBarcelona
2006Fabio CannavaroReal Madrid
2007KakáMilan
2008Cristiano RonaldoManchester United
2009Lionel MessiBarcelona
2010Lionel MessiBarcelona
2011Lionel MessiBarcelona
2012Lionel MessiBarcelona
2013Cristiano RonaldoReal Madrid
2014Cristiano RonaldoReal Madrid
2015Lionel MessiBarcelona
2016Cristiano RonaldoReal Madrid
2017Cristiano RonaldoReal Madrid
2018Luka ModricReal Madrid
2019Lionel MessiBarcelona
2021Lionel MessiPSG
2022Karim BenzemaReal Madrid
2023
2024
2025		Lionel Messi
Rodri
Ousmane Dembélé		Inter Miami
Manchester City
Paris Saint-Germain

TE PUEDE INTERESAR

Manchester United: Mason Greenwood seguirá bajo custodia policial tras comparecer en juzgado

Futbol | 17/10/2022

Manchester United: Mason Greenwood seguirá bajo custodia policial tras comparecer en juzgado
Manchester City, Club del Año 2022

Futbol | 17/10/2022

Manchester City, elegido el Mejor Club de 2022 por encima del Real Madrid
Robert Lewandowski tras ganar el Trofeo Gerd Müller

Futbol | 17/10/2022

Balón de Oro 2022: Estos son los jugadores que fueron galardonados en la ceremonia
FIFA
Futbol

LO ÚLTIMO

 