Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025

El extremo del Paris Saint-Germain es el acreedor al galardón que otorga France Football al mejor jugador de la temporada 2024-2025

Dembélé ganó el Balón de Oro
Marcos Olvera García
22 de Septiembre de 2025

Este lunes, en París, Francia, Ousmane Dembélé se proclamó como el ganador del Balón de Oro 2024-2025, siendo el séptimo jugador francés en ser ganador de este trofeo y el segundo en ganarlo como jugador del Paris Saint-Germain.

Dembélé jugó un total de 53 partidos en todas las competencias que jugó el PSG, contribuyendo con 35 goles y dando 16 asistencias para sus compañeros.

Dembélé celebrando el Balón de Oro | AP
El extremo francés ganó la Ligue One con el PSG, además de coronarse en la Copa de Francia, en la Supercopa de Francia y en la UEFA Champions League, Dembélé y el PSG fueron subcampeones del Mundial de Clubes, donde cayeron ante el Chelsea.

Ousmane Dembélé llegó al PSG después de salir del FC Barcelona, donde jugó del 2017 al 2023, el extremo francés ganó la Champions League y el Balón de Oro en su segunda temporada de vuelta al futbol de su país.

Dembélé celebrando el Balón de Oro | AP
Ous'man Of The Year

El mundo del futbol ha reaccionado a la premiación de la Gala del Balón de Oro, donde Ousmane Dembélé se proclamó como el segundo jugador en ganar esta presea, siendo futbolista activo del Paris Saint-Germain.

El Paris Saint-Germain puso en su publicación "Damas y Caballeros, Ousmane Dembélé es su Balón de Oro 2025", por su parte, las redes sociales de la selección de Francia también alabaron al extremo del PSG con el mensaje "Por siempre en la historia"

La felicitación de la selección de Francia | CAPTURA
La gente salió a las calles en París para celebrar el Balón de Oro de Dembélé, los aficionados parisinos celebraron con fuegos artificiales, aunque el PSG cayó en el marco de la gala frente al Olympique de Marsella en Le Classique

Otra de las felicitaciones destacadas en redes sociales, fue la de Adidas, que pone la imagen del francés acostado sobre el balón de oro, mientras la foto de Dembélé decía Ous' Man Dembélé.

La felicitación de Adidas | CAPTURA
Estos son los demás ganadores del Balón de Oro

  • Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal

  • Trofeo Kopa femenino: Vicky López

  • Trofeo Johan Cruyff femenino: Sarina Wiegman

  • Trofeo Johan Cruyff masculino: Luis Enrique

  • Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma

  • Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton

  • Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres

  • Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor

  • Trofeo al Club del Año femenino: Arsenal

  • Trofeo al Club del Año masculino: París Saint-Germain

  • Premio Sócrates: Fundación Xana

  • El Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí

  • El Balón de Oro masculino: Ousmane Dembélé

Aitana Bonmatí recibe Balón de Oro I AP

