Todos los ganadores del Balón de Oro 2025

La capital francesa se viste de gala este lunes para recibir la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el icónico Théâtre du Châtelet. Esta noche, las estrellas más brillantes del fútbol mundial se reunirán para conocer a los grandes ganadores de la temporada 2024/25, en un evento que promete emociones, sorpresas y momentos históricos.

Entre los premios que se entregaron esta noche por supuesto destacan los Balones de Oro masculino y femenino, así como los codiciados Trofeos Kopa a los mejores jóvenes talentos del futbol mundial, el y la mejor entrenadora e inclusive se premia la labor social y humana del futbolista como el premio Socrates.

Todos los ganadores en la ceremonia de Balón de Oro 2025: