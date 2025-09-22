¡Adiós Top 10! Vinicius cae hasta la posición 16 en el ranking del Balón de Oro

Sigue la polémica en torno al Real Madrid y el 'conflicto' con la Ceremonia del Balón de Oro. Después de que en 2024 los jugadores merengues no asistieran a la Gala al revelarse que el ganador no sería Vinicius Jr., este año la historia se repite. El equipo blanco decidió no acudir a la cita, una ausencia que toma aún más relevancia tras confirmarse la posición de Vinicius en 2025.

Los merengues no asistirán a la gala | AP

Vinicius Jr., fuera de los diez mejores del mundo

Horas antes de dar inicio la ceremonia, las redes sociales filtraron el Top 30 de mejores jugadores del mundo, con sorpresas como Erling Haaland en el lugar 26 o Virgil Van Dijk en el 28; sin embargo, la mayor sorpresa fue la del brasileño del Real Madrid.

En el conteo del lugar 20 al 16 apareció Vinicius Jr. en la posición 16, muy lejos del grupo de los diez mejores jugadores del mundo. En ese mismo rango también figuran futbolistas como Lautaro Martínez, Robert Lewandowski y Joao Neves.

Vinicius ha caído de forma importante en el ranking de jugadores | X: @ballondor

Polémica por la ausencia del Real Madrid

Tras la victoria del Barcelona sobre Getafe en LaLiga, el técnico Hansi Flick criticó la decisión merengue al señalar que, sin importar el resultado de la premiación, los equipos deben ser profesionales y acudir a la ceremonia.

Por su parte, el presidente culé, Joan Laporta, asistió a la Gala junto al entrenador y jugadores como Lamine Yamal, considerado el máximo favorito para alzarse con el premio. También están presentes Raphinha y Ousmane Dembélé, quienes esperan conocer su destino en la votación.

Lamine Yamal ya se hizo presente en la que podría ser su noche | AP