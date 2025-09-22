Mosquito de Oro: Estos son los franceses que han ganado el Balón de Oro como Dembelé

Ousmane Dembélé logró ganar el Balón de Oro, premio que se otorga al mejor jugador de la temporada 2024-2025, 'El Mosquito' ganó este premio después de gana la Ligue One, la Copa de Francia, la UEFA Champions League, la Supercopa de la UEFA y, además, ser subcampeón en la primera edición del nuevo formato del Mundial de Clubes.

Dembélé se une a una larga tradición de futbolistas franceses que han ganado el Balón de Oro, siendo el primero después de tres años en conseguir levantar dicho trofeo (Karin Benzema lo ganó en 2022), siendo el sexto jugador galo en ganar este galardón.

Platini ganó el Balón de Oro en tres ocasiones | @Mezzala_21

El primer francés en ganar este trofeo fue Raymond Kopa en 1958, el segundo fue Michel Platini, quien se consagró en tres ocasiones de forma consecutiva (1983, 1984, 1985), el siguiente en la lista es Jean-Pierre Papin que ganó el Balón de Oro en 1991.

Los últimos dos franceses en conseguir el Balón de Oro fueron Zinedine Zidane (1998) y el ya mencionado exdelantero del Real Madrid, Karim Benzema (2022)

Zidane ganó el Balón de Oro en 1998 | @juventusfces

Franceses que ganaron el Balón de Oro

Jugador Año en que ganó Raymond Kopa 1958 Michel Platini 1983 Michel Platini 1984 Michel Platini 1985 Jean-Pierre Papin 1991 Zinedine Zidane 1998 Karim Benzema 2022