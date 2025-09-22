¡Histórica! Aitana Bonmatí se convirtió en la máxima ganadora del Balón de Oro

La jugadora de Barcelona se impuso en la votación a su excompañera, Mariona Caldentey

Ana Patricia Spíndola Andrade
22 de Septiembre de 2025

Honor para quien honor merece. Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro 2025, al imponerse en la votación a su compañera de la Selección Femenil de España, Mariona Caldentey

Con ello, la jugadora de Barcelona se convirtió en la máxima ganadora de este galardón, con tres. Bonmatí superó los dos Balones de Oro que en su momento ganó Alexia Putellas. 

Además, igualó a históricos del futbol varonil, cuyo Balón de Oro se entrega desde hace mucho tiempo: Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), Michel Platini (1983, 1984, 1985) y Marco van Basten (1988, 1989, 1992). 

Aitana logró un galardón más en su carrera
Aitana cumplió un sueño 

Durante su agradecimiento, Bonmatí destacó que como niña nunca imaginó llegar a un escenario como la gala de France Football. "Es mi tercera vez aquí pero el teatro todavía impone. Cuando era niña no pensé que iba a alcanzar esto". 

"No pensaba que el fútbol femenino podría existir. Solamente veía a mis ídolos por televisión y estar haciendo historia con estos premios, es gracias al colectivo", y destacó el crecimiento del futbol femenino en general. "Si pudiera repartiría el premio porque ha sido un año donde ha habido un gran nivel”.

Todas las ganadoras del Balón de Oro 

Desde 2001 a 2009, el premio entregado era el de Jugadora Mundial de la FIFA, mientras que entre 2016 y 2018 fue el premio The Best FIFA el que se entregó. 

  1. Marta | 2010
  2. Homare Sawa | 2011
  3. Abby Wambach | 2012
  4. Nadine Angerer | 2013
  5. Nadine Kessler | 2014
  6. Carli Lloyd | 2015
  7. Ada Hegerberg | 2018
  8. Megan Rapinoe | 2019
  9. Alexia Putellas | 2021-2022
  10. Aitana Bonmatí | 2023-2025
